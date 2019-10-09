На Северной Двине столкнулись два парома
На Малой Северной Двине в Великом Устюге столкнулись два парома. ЧП случилось 8 октября на рейсе на Кузино в 16.20 часов.
Паром, который шел из Великого Устюга, перевозил два легковых автомобиля с четырьмя пассажирами и один большегруз. Паром с противоположного берега также шел груженый. По словам очевидцев, удар был такой силы, что повредил металлические стойки парома и перевозимые на нем транспортные средства.
По предварительной информации, пострадавших нет. О ЧП сообщает паблик местной газеты "Устюжаночка".
Как комментируют местные жители, был сильный ветер и фура большегруза служила парусом. Паром сносил ветер, избежать столкновения не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU