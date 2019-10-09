В Вологде бесплатно раздают саженцы кедра

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-09T16:18:01+03:00

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В Вологде началась бесплатная раздача сеянцев кедра для высадки их в лесах. 78 000 экземпляров завезли только на Вологодчину, 250 000 разъехалось по России и СНГ. Саженцами спонсирует Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС».

Выдача происходит с 9 до 18 часов, но для начала надо заполнить заявку на сайте, там будет указан адрес получения. Заявка находится в разделе «Ваше участие» на сайте лес35.рф. Вологжан приглашают получить саженцы кедра и высадить собственную рощу. В группе организации ВКонтакте пишут, что в связи с продолжительностью сезона посадок и остатком свободных саженцев, заявки принимаются и позже 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU