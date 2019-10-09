Неизвестные избивали вологжанина несколько часов подряд, но он их простил

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-09T16:27:09+03:00

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Двух вологжан осудили за истязание 22-летнего парня, встретившегося им в Вохтоге. Молодые люди 23 и 17 лет в ноябре прошлого года выпивали около ЖД вокзала в поселке. Их заинтересовал молодой прохожий, с которым они затеяли драку. Выиграв битву, хулиганы стали водить побитого мужчину по поселку для поисков дополнительной выпивки. Это путешествие сопровождалось избиением и издевательствами над мужчиной в течение нескольких часов.

После произошедшего на дуэт завели уголовное дело по статье «Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, группой лиц». Каким-то образом подсудимые сумели договориться с пострадавшим и примириться до суда.

Итог: старший преступник получил 3 года лишения, школьник - год условно.

ИСТОЧНИК KP.RU