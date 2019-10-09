Новогоднюю иллюминацию в Вологде установят питерские специалисты

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-09T15:02:49+03:00

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Новая новогодняя иллюминация появится в Вологде в зимние праздники.

Администрация Вологды заключила контракт с подрядчиком из Санкт-Петербурга ООО «Компания «Амалкер» на модернизацию новогоднего украшения города.

Первоначально на работы и материалы было запланировано потратить 15 млн рублей. Но благодаря торгам удалось сэкономить: сумма снизилась до 7,8 млн.

Подрядчик обязан отремонтировать и монтировать имеющееся оборудование, а также установить новые украшения, конструкции и иллюминацию.

В Вологде появится 15-метровая искусственная ель - на площади Революции. Там же появятся фигуры Деда Мороза и Снеговика, каждая высотой порядка 3,5 метра. На проспекте Победы будет установлен сияющий елочный шар диаметром около 4 метров.

Как сообщает пресс-служба администрации города, приобретено около 150 гирлянд в виде дождя для украшений парковых территорий, больше километра однотонных и разноцветных гирлянд. Над главными улицами города (ул. Мира, Октябрьская, Ленинградская, Пошехонское шоссе, Чехова, Герцена) разместят световые новогодние подвесы.

К пяти уже имеющимся в распоряжении города добавится 15 новых. А на мостах и путепроводах Вологды появятся консоли с изображением новогодней атрибутики, которые крепятся к световым опорам.

По традиции пространства украсят фигура Деда Мороза на конной тройке, световой фонтан в виде лотоса, иллюминация в виде бахромы, гирлянда «Звездное небо» над Каменным мостом.

Искусственные новогодние елки ьудут стоять на площади Революции и Кремлевской площади. А на пл. Дрыгина будет стоять живая 20-метровая ель.

Еще 19 живых красавиц привезут в микрорайоны города. Срок выполнения работ определен - до 30 ноября. Чуть позже установят ель на пл. Революции - там будет проходить ежегодная выставка «Российский лес».

ИСТОЧНИК KP.RU