Новогоднюю иллюминацию в Вологде установят питерские специалисты
Новая новогодняя иллюминация появится в Вологде в зимние праздники.
Администрация Вологды заключила контракт с подрядчиком из Санкт-Петербурга ООО «Компания «Амалкер» на модернизацию новогоднего украшения города.
Первоначально на работы и материалы было запланировано потратить 15 млн рублей. Но благодаря торгам удалось сэкономить: сумма снизилась до 7,8 млн.
Подрядчик обязан отремонтировать и монтировать имеющееся оборудование, а также установить новые украшения, конструкции и иллюминацию.
В Вологде появится 15-метровая искусственная ель - на площади Революции. Там же появятся фигуры Деда Мороза и Снеговика, каждая высотой порядка 3,5 метра. На проспекте Победы будет установлен сияющий елочный шар диаметром около 4 метров.
Как сообщает пресс-служба администрации города, приобретено около 150 гирлянд в виде дождя для украшений парковых территорий, больше километра однотонных и разноцветных гирлянд. Над главными улицами города (ул. Мира, Октябрьская, Ленинградская, Пошехонское шоссе, Чехова, Герцена) разместят световые новогодние подвесы.
К пяти уже имеющимся в распоряжении города добавится 15 новых. А на мостах и путепроводах Вологды появятся консоли с изображением новогодней атрибутики, которые крепятся к световым опорам.
По традиции пространства украсят фигура Деда Мороза на конной тройке, световой фонтан в виде лотоса, иллюминация в виде бахромы, гирлянда «Звездное небо» над Каменным мостом.
Искусственные новогодние елки ьудут стоять на площади Революции и Кремлевской площади. А на пл. Дрыгина будет стоять живая 20-метровая ель.
Еще 19 живых красавиц привезут в микрорайоны города. Срок выполнения работ определен - до 30 ноября. Чуть позже установят ель на пл. Революции - там будет проходить ежегодная выставка «Российский лес».
ИСТОЧНИК KP.RU