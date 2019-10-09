2019-10-09T12:10:33+03:00
Происшествия

Суд отправил вологодского педофила на принудительное лечение в психиатрическую больницу

Он не соображал, что творил
Иван Чухнин
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Грязовецкого педофила отправили принудительно лечиться. Как сообщает СУ СК, он подманил к себе семилетнюю девочку, пообещав показать котят, затащил в квартиру и надругался над ней.

ЧП случилось в июне этого года. 51-летний мужчина был пьян. Через окно своей квартиры на первом этаже он увидел гулявшую одну семилетнюю девочку.

Мужчина открыл окно и пообещал показать ей котят. Когда ребенок подошла к окну, он схватил ее за руки и затащил в квартиру.

Там он непристойно касался ребенка, чтобы она не сопротивлялась, несколько раз ударил ее. Ребенок заплакал. Случайно услышал плач и спас девочку из рук преступника ее родственник.

Насильник был осужден. По пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) было возбуждено уголовное дело.

Но грязовчанину была назначена психиатрическая экспертиза. Оказалось, у мужчины психическое расстройство, из-за которого он не в состоянии осознавать характер и общественную опасность своих действий и контролировать их.

Поэтому мужчина судом направил его на принудительное лечение в областную психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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