У тягача Volvo от удара отвалилась кабина на трассе Вологда-Новая Ладога
ЧП случилось 9 октября, в третьем часу ночи в Череповецком районе.
На трассе Вологда-Новая Ладога на мосту через реку Суда автомобиль «Вольво» с полуприцепом врезался в мост.
За рулем находился 48-летний житель Санкт-Петербурга. Он не справился с управлением, после столкновения грузовик опрокинулся. От удара о землю отвалилась кабина. Но, как сообщает ГИБДД, водитель не пострадал.
Пострадавших не было зафиксировано. Два часа потребовалось, чтобы автомобиль и кабину убрали с дороги. Движение при этом не перекрывалось, сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU