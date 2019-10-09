2019-10-09T11:45:50+03:00
Происшествия

У тягача Volvo от удара отвалилась кабина на трассе Вологда-Новая Ладога

Он врезался в мост через реку Суду
Иван Чухнин
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Фото: Андрей Богданов.Фото: Андрей Богданов.
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ЧП случилось 9 октября, в третьем часу ночи в Череповецком районе.

На трассе Вологда-Новая Ладога на мосту через реку Суда автомобиль «Вольво» с полуприцепом врезался в мост.

За рулем находился 48-летний житель Санкт-Петербурга. Он не справился с управлением, после столкновения грузовик опрокинулся. От удара о землю отвалилась кабина. Но, как сообщает ГИБДД, водитель не пострадал.

Пострадавших не было зафиксировано. Два часа потребовалось, чтобы автомобиль и кабину убрали с дороги. Движение при этом не перекрывалось, сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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