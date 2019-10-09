Сотрудница бухгалтерии Череповецкого района похитила 814 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-09T12:12:09+03:00

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Районный суд признал женщину виновной: она совершила мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Женщина работала ведущим специалистом муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия Череповецкого муниципального района».

С сентября 2016 по декабрь 2018 года она при начислении и перечислении зарплаты и других выплат сотрудникам образовательных учреждений, оформляла и направляла для исполнения в банк электронные реестры по перечислению зарплаты с заведомо недостоверной информацией.

Она вносила в реестры ложные сведения о перечислении зарплаты себе и другому лицу. Всего ушли не в те руки 814 649 рублей.

Женщина полностью признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб. Однако суд признал ее виновной и назначил полтора года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Поданные иски удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU