Вологжанин установил в фары автомобиля синие лампы и пошел под суд

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-09T09:47:58+03:00

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Мировой судья привлек к административной ответственности никольчанина, который установил на свой «Mitsubishi Lancer» синие лампы в фары габаритных огней. О процессе сообщает пресс-служба судов региона. Мировой судья в Никольском районе 13 сентября 2019 года признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации).

Судом установлено, что никольчанин заменил лампы в фарах габаритных огней на передней синего цвета части своего автомобиля «Mitsubishi Lancer» лампами синего цвета, режим работы которых мог переключаться с помощью пульта управления с постоянного на проблесковый (мигающий), а также на разные цвета свечения.

Сотрудники ГИБДД увидели авто, когда Дресвянин управлял автомобилем с включенными световыми приборами, в которых горел синий цвет.

Водителя лишили права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев с конфискацией световых приборов.

Дмитрий Дресвянин обжаловал вынесенное постановление в Никольский районный суд Вологодской области, но тот оставил его жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU