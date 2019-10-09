2019-10-09T09:32:05+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в грузовик в Кадуе

Пострадало три человека
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три человека пострадали в Кадуе при столкновении легковушки с грузовиком. ДТП случилось во вторник, 8 октября, в 13.40 на перекрестке улиц Советской, Строителей и Энтузиастов. 19 летний юноша сел за руль автомобиля «Лада Приора» без водительских прав. Он не предоставил преимущества в движении грузовику ГАЗ-33073, которым управлял 57-летний шофер. В результате столкнонвения пострадали юный водитель легковушки и его пассажиры – молодые люди 1999 и 2001 годов рождения.

Молодые ездуны отправлены в больницу. О ДТП сообщило областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд отправил вологодского педофила на принудительное лечение в психиатрическую больницу
У тягача Volvo от удара отвалилась кабина на трассе Вологда-Новая Ладога
Сотрудница бухгалтерии Череповецкого района похитила 814 тысяч рублей
Вологжанин установил в фары автомобиля синие лампы и пошел под суд
В Харовске сгорел дом
В Вологде пенсионерка сбила пенсионерку
Череповецкий наркодилер убрал берег Шексны от мусора
65-летний вологжанин ушел из дому и пропал
В Череповце лишенный прав пьяный водитель катался по встречке
На вологжанина завели уголовное дело за распространение ню его бывшей
В Вологде опознали женщину, уехавшую из Ленинградской области на заработки 4 года назад
Департамент здравоохранения Вологодской области подал в суд на отчисленного студента-медика
Вологда и Череповец сумели войти в первую сотню городов страны по средней зарплате
Насильника жестоко наказали за секс с подростком в лесополосе
Две машины вылетели с трассы Вологда-Медвежьегорск в кювет
Руководитель ГИБДД области рассказал о четырех погибших в ДТП между Вологдой и Череповцом
В Вологде Заречье на сутки останется без воды
В Череповце в офисе Сбербанка при взрыве банкомата погиб человек
Гендиректор дивизиона Северстали подал документы на должность мэра
В ДТП с грузовиком в Вологде пострадали четверо, включая ребенка
В Кадуе злоумышленники подожгли дом престарелых
Череповчанин украл у работодателя дорогой бензорез
Две новые отставки в мэрии Череповца
Брошенный любовник жестоко убил череповчанку, прихватив ее ценности
Сбитую под Череповцом лисицу спасают от паралича
Картины двух поколений семьи художников Калачевых выставили в Череповце
В Череповце откроется выставка гениального кинооператора А.Заболоцкого