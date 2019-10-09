Легковушка врезалась в грузовик в Кадуе

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-09T09:32:05+03:00

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Три человека пострадали в Кадуе при столкновении легковушки с грузовиком. ДТП случилось во вторник, 8 октября, в 13.40 на перекрестке улиц Советской, Строителей и Энтузиастов. 19 летний юноша сел за руль автомобиля «Лада Приора» без водительских прав. Он не предоставил преимущества в движении грузовику ГАЗ-33073, которым управлял 57-летний шофер. В результате столкнонвения пострадали юный водитель легковушки и его пассажиры – молодые люди 1999 и 2001 годов рождения.

Молодые ездуны отправлены в больницу. О ДТП сообщило областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU