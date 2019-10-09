В Харовске сгорел дом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-09T09:16:33+03:00

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В Харовске 8 октября сгорел частный дом на улице Гражданской, 29. Пожар начался в 8:30. Ликвидирован он был к 9:30. Этот рубленный, обшиты вагонкой дом использовался для дачи, он принадлежит мужчине 1947 г.р. Полностью сгорела кровля и чердак. В ликвидации участвовало 4 единицы техники, 10 человек личного состава. Предположительно, пожар произошел и-за неисправности печи. Сумма ущерба устанавливается

ИСТОЧНИК KP.RU