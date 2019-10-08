Череповецкий наркодилер убрал берег Шексны от мусора

8 Окт. 22:20 2019-10-08T22:20:28+03:00

Мужчина маскировался под сотрудника коммунальной службы, чтобы незаметно делать закладки в общественных местах

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Череповецкий наркодилер убирал берег реки Шексна, чтобы незаметно делать закладки наркотиков. Однако, спецформа ему не помогла. Стражи правопорядка повязали 44-летнего нарушителя во время уборки.

При досмотре у злоумышленника обнаружили 9 доз синтетического наркотика общей массой в 3,5 грамма, что уже является крупным размером. Во время наведения чистоты на берегу реки, мужчина сделал закладку и сообщил адрес тайника покупателю в интернете. Ранее череповчанин уже имел уголовный срок за нарушение ПДД.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения. Кроме того, полицейские устанавливают его причастность к похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU