2019-10-08T18:14:45+03:00
Общество

65-летний вологжанин ушел из дому и пропал

Его ищет полиция
Иван Чухнин
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Мужчина может быть дезориентирован.Мужчина может быть дезориентирован.
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Управление МВД России по Вологодской области разыскивает без вести пропавшего мужчину. Балин Николай Николаевич 1954 года рождения 25 сентября 2019 года около 13 часов ушел из дома в поселке Пионерский Междуреченского района и пропал. Он проживал на улице Свободы, 18.

Ему на вид 65 лет, рост 170 см, волосы седые с залысинами. На плече татуировка в виде парашюта с надписью ВДВ. Может быть дезориентирован.

Был одет в черный бушлат газовой службы со светоотражателями, серые валенки с резиновой подошвой и черную кепку.

Полиция обращается ко всем знающим что-либо о местонахождении вологжанина с просьбой сообщить об этом по телефону дежурной части отделения полиции по Междуреченскому району МО МВД России «Грязовецкий» 8(81749) 2-10-11 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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