2019-10-08T17:53:03+03:00
Происшествия

В Череповце лишенный прав пьяный водитель катался по встречке

Наряд Росгвардии задержал 60-летнего нарушителя на улице Парковой в городе металлургов
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце Росгвардия задержала пьяного 60-летнего водителя, ехавшего по встречной полосе и лишенного несколько лет назад водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Новый инцидент произошел с ним в минувший понедельник, в 11 часов вечера, на улице Парковой. Мужчина на автомобиле ВАЗ-2115 разъезжал по встречке прямо напротив патрульной машины.

Сотрудники правопорядка остановили водителя для проверки документов, при этом они почувствовали яркий запах алкоголя. Против опытного нарушителя возбудили уголовное дело, сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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