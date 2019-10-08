2019-10-08T17:10:26+03:00
Происшествия

На вологжанина завели уголовное дело за распространение ню его бывшей

Мужчина после расставания затаил на девушку обиду и разместил тайно сделанный снимок в социальной сети
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанин решил отомстить бывшей девушке, выложив ее откровенное фото в соцсети. На мужчину завели уголовное дело по факту неприкосновенности частной жизни. В августе-сентябре этого года мститель завел страничку в социальной сети, где в качестве аватара выбрал интимное фото возлюбленной, с которой они расстались. По данным пресс-службы областного СУ СКР, он сделал это из-за неприязни. Девушку мужчина сфотографировал тайно.

Нарушителю частной жизни грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до 2 лет. Подобный случай произошел в Великом Устюге: местный житель пытался возобновить отношения с бывшей девушкой, но она отвечала отказом. Тогда он опубликовал сборник ее голых снимков. Тоже попал под уголовную статью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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