2019-10-08T17:33:10+03:00
Общество

В Вологде опознали женщину, уехавшую из Ленинградской области на заработки 4 года назад

Она умерла в больнице
Иван Чухнин
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Личность женщины, найденной 13 сентября в бессознательном состоянии в Вологде, установлена.

Женщина лежала на земле у дома № 84 по ул. Полярной. Очевидцы вызвали скорую, медики госпитализировали ее. Но врачи не смогли неизвестной помочь, через несколько часов она скончалась. При себе у женщины не было документов, так что для установления личности женщины информация с приметами была направлена в региональные СМИ.

В ней, в частности, говорилось, что "женщине 45-50 лет, рост средний, плотного телосложения. Описывалась ее одежда: майка белого цвета на черных бретельках, на которой изображены три черных котенка, сидящих вокруг сердечек синего и розового цвета, в блузку белого цвета с рисунком из красных маков и черно-серых листьев, по поясу полоса черно-серого цвета, на шее украшение в виде сборок ткани, прерываемых серыми бусинами и бантом, в серую толстовку с капюшоном с рисунком на спине в виде белой звезды в черном круге, в черные тканевые брюки и черные кроссовки. Особая примета: на ступнях ног отсутствуют пальцы. При себе у женщины обнаружена пачка сигарет «Прима» без фильтра и ободок для волос серого цвета..."

За три недели в розыскное отделение Управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области поступило много звонков, сообщает пресс-служба ведомства. В результате была установлена личность женщины. Ей оказалась жительница города Волхов Ленинградской области 1970 года рождения.

Родные сообщили, что около 4 лет назад их мать уехала в Вологду на работу, затем связь с ней оборвалась.

7 октября в Вологду приезжал сын скончавшейся женщины, он забрал ее тело, чтобы похоронить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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