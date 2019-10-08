Департамент здравоохранения Вологодской области подал в суд на отчисленного студента-медика

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-08T16:43:39+03:00

Его пытаются оштрафовать, а ежемесячные выплаты взыскать в двойном размере

Изменить размер текста: A A

Суд отказал Департаменту здравоохранения Вологодской области в иске к студенту, отчисленному из медицинского университета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Рассматривал дело Нюксенский районный суд.

Департамент здравоохранения области потребовал с молодого человека деньги. Юристы департамента ссылались на договор о целевом обучении юного вологжанина. В нем он обязался освоить образовательную программу по специальности «лечебное дело», успешно пройти государственную итоговую аттестацию и заключить трудовой договор (контракт) с бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области.

При этом департамент обязался предоставить ежемесячно перечислять студенту денежную выплату, а затем обеспечить трудоустройство молодого специалиста.

Всего ему была перечислена ежемесячная денежная выплата на общую сумму 88 000 рублей. Но затем он был отчислен из университета. 88 тысяч рублей молодой человек вернул.

Но, по мнению юристов департамента здравоохранения, он не выполнил условия договора, поэтому они просили взыскать с ответчика штраф в двукратном размере предоставленных мер социальной поддержки - 176 000 рублей и штраф в размере 50 000 рублей.

В судебном заседании Собанин и его представитель иск не признали.

Условия договора о выплате штрафа за неисполнение договора не соответствуют положениям ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовым условиям договора, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076, ст. 421 и 426 ГК РФ, вследствие чего являются ничтожными.

Поэтому суд не нашел оснований для взыскания с ответчика штрафа в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, и штрафа в размере 50 000 рублей.

Поскольку в силу ч. 7 ст. 56 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) штраф взыскивается лишь в случае неисполнения стороной договора обязательств по трудоустройству. При этом ответчиком обучение не завершено, следовательно, обязательство по трудоустройству у него не возникло.

Так что районный суд отказал Департаменту здравоохранения Вологодской области в удовлетворении исковых требований к бывшему студенту и несостоявшемуся медику о взыскании денежных средств.

Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU