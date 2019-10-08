2019-10-08T15:44:06+03:00
Экономика

Вологда и Череповец сумели войти в первую сотню городов страны по средней зарплате

Иван Чухнин
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Череповец и Вологда вошли в первую сотню городов страны с самыми высокими зарплатами. Череповец вошел в топ-100 российских городов с самыми высокими зарплатами.

Рейтинг опубликовал РИА-Новости. По данным исследования, в Череповце средний доход за первое полугодие 2019 года составил 47 700 рублей.

Эта сумма обеспечила ему 13-е место в российском рейтинге городов.

Вологда оказалась на 63 строчке рейтинга с доходом в 36 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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