Насильника жестоко наказали за секс с подростком в лесополосе

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-08T14:44:44+03:00

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Житель Грязовецкого района увел в лесополосу и изнасиловал девушку-подростка. Ему вынесли приговор.

27-летний мужчина изнасиловал девочку 17 июня. Он был пьян. В таком состоянии он прогуливался. На улице он встретил 16-летнюю девушку. Познакомившись, он предложил ей совместно прогуляться, та согласилась. Но заведя в лесополосу мужчина предложил новой знакомой заняться сексом.

Девушка отказалась. Мужчина же изнасиловал ее, хотя знал, что она является несовершеннолетней. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, грязовчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Его осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU