Насильника жестоко наказали за секс с подростком в лесополосе
Житель Грязовецкого района увел в лесополосу и изнасиловал девушку-подростка. Ему вынесли приговор.
27-летний мужчина изнасиловал девочку 17 июня. Он был пьян. В таком состоянии он прогуливался. На улице он встретил 16-летнюю девушку. Познакомившись, он предложил ей совместно прогуляться, та согласилась. Но заведя в лесополосу мужчина предложил новой знакомой заняться сексом.
Девушка отказалась. Мужчина же изнасиловал ее, хотя знал, что она является несовершеннолетней. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, грязовчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
Его осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU