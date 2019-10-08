2019-10-08T13:30:48+03:00
Происшествия

Две машины вылетели с трассы Вологда-Медвежьегорск в кювет

На помощь пришли спасатели
Иван Чухнин
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Иномарку и отечественную легковушку пришлось вытаскивать на доорогу с помощью техники.Иномарку и отечественную легковушку пришлось вытаскивать на доорогу с помощью техники.Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России
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Из-за резкого ухудшения дорожных условий в Вологодской области на трассе Вологда-Медвежьегорск произошли два ДТП.

Как сообщает Арктическийспасательный учебно-научный центр «Вытегра» утром 8 октября на 238 км автодороги Вологда-Медвежьегорск в аварию попала "Лада Гранта". Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, водитель и пассажир не пострадали. На помощь им поспешили специалисты АСУНЦ Вытегра - автомобиль вытащилина проезжую часть, он продолжил движение.

Еще одна машина, Киа Соренто, вылетела в кювет на 291-м километре той же самой дороги. Ее водитель также не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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