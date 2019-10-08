2019-10-08T12:24:18+03:00
Общество

В Вологде Заречье на сутки останется без воды

Это связано вс рремонтом водовода
Иван Чухнин
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Чтобы произвести врезку водовода на улице Некрасова, в Заречье понижено давление в сетях.

На прошлой неделе была произведена врезка с одной стороны - на отрезке от Чернышевского до Энгельса. Сейчас необходимо произвести врезку - на участке от Энгельса до набережной VI Армии.

Ограничение в подаче воды коснется ряд социальных учреждений:

детские сады по адресам ул. Чернышевского, 113а, 112а, Тополевый переулок, 19, ул. Некрасова, 34а, 61а, ул. М. Сибирская, 7а, ул. Горького, 28, 83б, 109а,111а, ул. Гоголя, 37, 67а, 97а;

школы № 9, 11, 13, 15, 17;

Вологодский строительный колледж, Вологодский колледж искусств,

роддом на ул. Чернышевского,

Дом ребенка на ул. Комсомольской;

а также котельные по адресам ул. Старое шоссе, 5, ул. Ф. Энгельса, 54а, ул. Горького, 99а, 130а, ул. К. Маркса, 70, ул. Чернышевского, 84, ул. Добролюбова, 15, ул. набережная VI Армии, 91, ул. Красноармейская, 27, ул. Комсомольская, 7; учреждения и предприятия на ул. Трудовая, 2, ул. Красноармейская, 35, ул. Самойло, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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