Гендиректор дивизиона Северстали подал документы на должность мэра

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-07T17:21:17+03:00

Гендир дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов" стал первым претендентом на вакантную должность мэра Череповца

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Город металлургов обрел первого претендента на должность мэра. Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов подал пакет документов в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии.

Бумаги для участия в конкурсе будут приниматься еще в течение десяти дней. 25 октября комиссия города вместе с Олегом Кувшинниковым рассмотрит программы развития Череповца, разработанные кандидатами в мэры.

GorodChe сообщает, что вторым кандидатом собирается стать Сергей Орлов - бывший директор автоколонны 1456. Пост мэра освободился после досрочной отставки Елены Авдеевой, которая ушла в Совет Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU