Гендиректор дивизиона Северстали подал документы на должность мэра
Город металлургов обрел первого претендента на должность мэра. Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов подал пакет документов в управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии.
Бумаги для участия в конкурсе будут приниматься еще в течение десяти дней. 25 октября комиссия города вместе с Олегом Кувшинниковым рассмотрит программы развития Череповца, разработанные кандидатами в мэры.
GorodChe сообщает, что вторым кандидатом собирается стать Сергей Орлов - бывший директор автоколонны 1456. Пост мэра освободился после досрочной отставки Елены Авдеевой, которая ушла в Совет Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU