В ДТП с грузовиком в Вологде пострадали четверо, включая ребенка

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-07T16:55:29+03:00

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В Вологде произошло страшное столкновение грузовика с двумя авто. В аварии, произошедшей вечером минувшей пятницы, пострадали четверо в одной машине. В 16:45 на перекрестке Беляева/Московское шоссе 34-летний водитель грузовой Скании с полуприцепом при проезде перекрестка не уступил дорогу Ладе Ларгус и врезался в нее. Отечественную легковушку отбросило на Шевроле Ниву.

Пострадали все, находящиеся в Ладе: водителя-женщину 1969 года рождения и пассажирку 1983 г.р госпитализировали с травмами, 10-летний мальчик и 32-летняя женщина лечатся амбулаторно, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU