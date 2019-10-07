2019-10-07T16:55:29+03:00
Происшествия

В ДТП с грузовиком в Вологде пострадали четверо, включая ребенка

Авария произошла на перекрестке Беляева/Московское шоссе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

В Вологде произошло страшное столкновение грузовика с двумя авто. В аварии, произошедшей вечером минувшей пятницы, пострадали четверо в одной машине. В 16:45 на перекрестке Беляева/Московское шоссе 34-летний водитель грузовой Скании с полуприцепом при проезде перекрестка не уступил дорогу Ладе Ларгус и врезался в нее. Отечественную легковушку отбросило на Шевроле Ниву.

Пострадали все, находящиеся в Ладе: водителя-женщину 1969 года рождения и пассажирку 1983 г.р госпитализировали с травмами, 10-летний мальчик и 32-летняя женщина лечатся амбулаторно, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гендиректор дивизиона Северстали подал документы на должность мэра
В Кадуе злоумышленники подожгли дом престарелых
Череповчанин украл у работодателя дорогой бензорез
Две новые отставки в мэрии Череповца
Брошенный любовник жестоко убил череповчанку, прихватив ее ценности
Сбитую под Череповцом лисицу спасают от паралича
Картины двух поколений семьи художников Калачевых выставили в Череповце
В Череповце откроется выставка гениального кинооператора А.Заболоцкого
В Верховажье рабочий погиб в бункере с опилками
Вологжанина обокрали в раздевалке фитнес-клуба
Неизвестный мужчина получил серьезные травмы в ДТП в Вологде
На Вологодчине мужчина гнал со скоростью 210 км/ч
Добрая песня о детстве от череповецких рэперов взорвала соцсети
Череповчанку обманули на сайте объявлений
Пенсионер в Вашкинском районе заблудился на болоте
В Вологде пожарной машине не уступили дорогу
В Вологде объявили месяц чистоты
Череповчанин вез гранату в машине
Олег Кувшинников посетил родную школу и поздравил педагогов
На череповчанина завели уголовное дело за нежелание служить
Вологодская ФАС подловила три медфирмы на грандиозной афере
В Череповце отчим попал под стражу за совращение 10-летней падчерицы
Непогода: МЧС предупреждает о возможных подтоплениях
Страховой агент присвоила более 1,5 миллионов рублей
В Череповце у коллекционера оружия изъяли целый арсенал
Есть пострадавшие: в Вологде пьяный водитель выехал на встречку и врезался в "Тойоту"
Мужчина погиб на Рыбинском водохранилище в непогоду
Вологжане, в том числе двое детей, получили травмы, спасаясь от пожара через окно