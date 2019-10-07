В Кадуе злоумышленники подожгли дом престарелых

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-07T16:37:54+03:00

В понедельник рано утром неизвестные подожгли дверь в одну из комнат

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Сегодня рано утром в Кадуе эвакуировали интернат для престарелых из-за поджога. Неизвестные подпалили входную дверь в одну из комнат на пятом этаже - отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Пожарная сигнализация оповестила посетителей о пожаре. Всех стариков эвакуировали. Пламя потушили своими силами до приезда спасателей. Никто не пострадал. Площадь пожара оценили в половину квадратного метра.

ИСТОЧНИК KP.RU