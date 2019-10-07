Череповчанин украл у работодателя дорогой бензорез

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-07T16:21:05+03:00

Мужчина испытывал материальные трудности и решился на кражу бензореза и микроволновки у бывшего начальника

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В Череповце очевидец помог остановить вора. Мужчина заметил подозрительного, нервничающего человека, который грузил в машину имущество и постоянно оглядывался.

Очевидец обратился к водителю дежурной части отдела полиции, тот выехал на место. По указанному адресу служитель правопорядка обнаружил автомобиль «Лифан» и мужчину с вещами. На вопросы, что за вещи и зачем он их грузит, тот не ответил, лишь заметно нервничал.

Выяснилось, что 23-летний череповчанин раньше работал в данной организации, а когда у него стало худо с деньгами, решился на кражу. Он знал где расположено дорогостоящее оборудование и попытался его выкрасть. Загрузить он успел бензорез и микроволновку. Мужчине грозит до 5 лет лишения. Украденные вещи оцениваются в 70 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU