Череповчанин украл у работодателя дорогой бензорез
В Череповце очевидец помог остановить вора. Мужчина заметил подозрительного, нервничающего человека, который грузил в машину имущество и постоянно оглядывался.
Очевидец обратился к водителю дежурной части отдела полиции, тот выехал на место. По указанному адресу служитель правопорядка обнаружил автомобиль «Лифан» и мужчину с вещами. На вопросы, что за вещи и зачем он их грузит, тот не ответил, лишь заметно нервничал.
Выяснилось, что 23-летний череповчанин раньше работал в данной организации, а когда у него стало худо с деньгами, решился на кражу. Он знал где расположено дорогостоящее оборудование и попытался его выкрасть. Загрузить он успел бензорез и микроволновку. Мужчине грозит до 5 лет лишения. Украденные вещи оцениваются в 70 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU