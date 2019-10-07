Две новые отставки в мэрии Череповца

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-07T14:55:22+03:00

Начальник департамента ЖКХ и начальник транспортного отдела подали заявление на увольнение

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В Череповце двое чиновников ушли из мэрии: начальник департамента ЖКХ мэрии Череповца Артём Соколов и начальник транспортного отдела мэрии Антон Симанов написали заявление по собственному желанию. Первого временно заменит Юрий Бабич, второго Олег Овсянников.

Артем Соколов занимал пост начальника ЖКХ с февраля 2019, ранее руководил компанией "Гермес-Трейд". Антон Симанов возглавлял автоколонну ПАО "Северсталь", в мэрии работал с лета прошлого года.

Вероятно, отставки связаны со сменой мэра города. Елена Авдеева заняла место в Совете Федерации, ее обязанности временно исполняет Дмитрий Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU