Две новые отставки в мэрии Череповца
В Череповце двое чиновников ушли из мэрии: начальник департамента ЖКХ мэрии Череповца Артём Соколов и начальник транспортного отдела мэрии Антон Симанов написали заявление по собственному желанию. Первого временно заменит Юрий Бабич, второго Олег Овсянников.
Артем Соколов занимал пост начальника ЖКХ с февраля 2019, ранее руководил компанией "Гермес-Трейд". Антон Симанов возглавлял автоколонну ПАО "Северсталь", в мэрии работал с лета прошлого года.
Вероятно, отставки связаны со сменой мэра города. Елена Авдеева заняла место в Совете Федерации, ее обязанности временно исполняет Дмитрий Лавров.
ИСТОЧНИК KP.RU