Брошенный любовник жестоко убил череповчанку, прихватив ее ценности

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-07T14:46:50+03:00

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Уголовное дело о жесточайшем убийстве молодой девушки передано в суд Череповца. Трагедия произошла в ноября прошлого года в подъезде дома на улице Беляева.

До случившегося 24-летняя девушка часто жаловалась коллегам и друзьям на грозный характер своего 29-летнего молодого человека, периодические побои и угрозы. Незадолго до своей смерти решила расстаться с ним, но мужчина отказ не принял и долгое время преследовал жертву. В полицию она так и не обратилась.

Тело девушки было обнаружено в подъезде с 30 колото-резаными ранами. Криминалисты установили, что смерть наступила от удушения. У жертвы исчез мобильный, деньги, браслет и сумка. За день до случившегося бывший любовник решился на ограбления ресторана на улице Архангельской в Череповце: его добыча составила всего 400 рублей. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Кроме того, он ответит еще по статьям "Кража" и "Грабеж".

По словам коллег убитой, череповчанин крал деньги с ее карты, утопил в кредитах, а до этого угрожал и своей бывшей жене. СК РФ уточнили, что мужчина только в 2017 году вышел из тюрьмы, где сидел за причинение тяжкого вреда здоровью в течение трех лет. Был судим и ранее. На момент задержания был безработным.

ИСТОЧНИК KP.RU