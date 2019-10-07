2019-10-07T12:47:40+03:00
Происшествия

Сбитую под Череповцом лисицу спасают от паралича

Неизвестные сбили на трассе животное и бросили его умирать
Евдокия САХАРОВА
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Фото: vk.com/vet_asvФото: vk.com/vet_asv
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В минувшие выходные на трассе у Череповца заметили сбитую лисицу. Водитель не смог не помочь бедному животному и отвез ее в приют "Спас". Там пострадавшую определили в ветклинику. Ветеринары выяснили, что удар автомобиля пришелся на заднюю часть туловища, поэтому у лисички отказали задние лапы. К счастью, кости остались целы и чувствительность сохранилась. Возможно, она еще сможет встать на лапы. Врачи назначили ей лечение. В комментариях к посту о сбитой лисице, вологжане упоминают другую лисичку и енота. Их тоже пытались спасти, но безуспешно.

На трассах постоянно происходят ДТП с участием диких животных, за каждого сбитого необходимо выплачивать штраф. На Вологодчине пытаются уменьшить количество аварий с помощью установки спецсеток по краям дороги. С начала года официально зарегистрировано более 80 таких аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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