Картины двух поколений семьи художников Калачевых выставили в Череповце

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-07T12:20:38+03:00

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В Череповце в выставочном зале на Юбилейной открылась художественная выставка "По земле Вологодской". Авторами пейзажей и портретов являются дед и внук Калачевы. Член Союза художников России Евгений Калачев организовал выставку к 110-летию со дня рождения Сергея Калачева. По его словам, творчество дедушки связано именно с Вологодчиной и ее просторами.

Многие работы родственников перекликаются друг с другом. Например, "Рыбинское водохранилище" Сергея связано с центральным произведением внука "Свежий ветер". Внук-художник и сам удивляется совпадением мотивов, сетует на генетическую преемственность. Выставка продлится до 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU