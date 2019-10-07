2019-10-07T12:20:38+03:00
Звезды

Картины двух поколений семьи художников Калачевых выставили в Череповце

Художник Евгений Калачев организовал выставку своих работ вместе с работами дедушки
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце в выставочном зале на Юбилейной открылась художественная выставка "По земле Вологодской". Авторами пейзажей и портретов являются дед и внук Калачевы. Член Союза художников России Евгений Калачев организовал выставку к 110-летию со дня рождения Сергея Калачева. По его словам, творчество дедушки связано именно с Вологодчиной и ее просторами.

Многие работы родственников перекликаются друг с другом. Например, "Рыбинское водохранилище" Сергея связано с центральным произведением внука "Свежий ветер". Внук-художник и сам удивляется совпадением мотивов, сетует на генетическую преемственность. Выставка продлится до 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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