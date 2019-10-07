2019-10-07T12:03:12+03:00
Звезды

В Череповце откроется выставка гениального кинооператора А.Заболоцкого

Анатолий снимал фильмы Василия Шукшина, картины по Василию Белову - всего 23 ленты
Евдокия САХАРОВА
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Выставка фоторабот кинооператора, фотохудожника и писателя Анатолия Заболоцкого откроется 9 октября в Череповце в Камерном театре в 16:00. Заслуженный деятель искусств России и Белоруссии снял 8 документальных лент и 15 художественных фильмов, которые гремели на всю страну. На Вологодчине он работал над гениальными «Калина красная» и «Целуются зори». Фильм «Через кладбище» ЮНЕСКО признали в топе 100 фильмов о Второй Мировой войне.

Анатолий Дмитриевич более 60 лет занимается художественной фотографией. Он много путешествовал по России - так, на просторах Родины и рождались кадры. В Харовске его друг, вологодский писатель Василий Белов, подарил ему дом. 26 изданий выпущено с фотографиями Заболоцкого - книги, альбомы, календари. Из них два издания книги Василия Белова «Лад», книга Владимира Солоухина «Письма из Русского музея», юбилейное издание «Слово о полку Игореве» - 800 лет». На выставке будут представлены некоторые экземпляры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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