В Верховажье рабочий погиб в бункере с опилками

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-07T11:37:40+03:00

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Погибшего 58-летнего разнорабочего обнаружили на пилораме в Верховажском районе. Мужчина работал в ночную смену, тело нашли в 5 утра в бункере с опилками. Коллеги забеспокоились, что их друга долго нет, и работодатель решил проверить территорию. Следователи считают, что погибший поднялся к смотровому окну бункера по лестнице на высоту 3,6 метра, забрался внутрь и упал на вращающийся механизм. Рядом была обнаружена бутылка спиртного.

Сейчас над делом работают судебно-медицинские эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU