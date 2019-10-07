В Верховажье рабочий погиб в бункере с опилками
Мужчина работал в ночную смену, вероятно он выпал из окна с высоты 3,6 метра на вращающийся механизм
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Погибшего 58-летнего разнорабочего обнаружили на пилораме в Верховажском районе. Мужчина работал в ночную смену, тело нашли в 5 утра в бункере с опилками. Коллеги забеспокоились, что их друга долго нет, и работодатель решил проверить территорию. Следователи считают, что погибший поднялся к смотровому окну бункера по лестнице на высоту 3,6 метра, забрался внутрь и упал на вращающийся механизм. Рядом была обнаружена бутылка спиртного.
Сейчас над делом работают судебно-медицинские эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU