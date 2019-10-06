2019-10-06T20:00:11+03:00
Происшествия

Вологжанина обокрали в раздевалке фитнес-клуба

Клиент оставил дверцу шкафа открытой, а в ней вещи и деньги. После тренировки наличность испарилась
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в фитнес-клубе обокрали посетителя. 41-летний вологжанин обратился в полицию с заявлением о краже его денег из шкафчика в раздевалке. Он забыл закрыть дверцу, а после тренировки 5 тысяч рублей из кошелька исчезло. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили вора.

33-летний мужчина решился на преступление из-за тяжкого материального положения. Он тоже посещал фитнес-клуб, а когда зашел в раздевалку, заметил открытый шкафчик с вещами. Вологжанин забрал чужие деньги и потратил их на себя.

За такое преступление нарушитель может сесть на 5 лет лишения. На него завели уголовное дело, сообщает УМВД РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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