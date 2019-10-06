Неизвестный мужчина получил серьезные травмы в ДТП в Вологде

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-06T19:29:22+03:00

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Неопознанный мужчина серьезно пострадал в ДТП в Вологде. Минувшей ночью пострадавший перебегал проезжую часть в районе дома №14 по Пошехонскому шоссе на красный свет. Его сбил "Рено Логан". Пешеход получил серьезные травмы головы и конечностей, его госпитализировали. Документов при нем не было, на данный момент специалисты пытаются установить личность пострадавшего.

За сутки до этого в районе Пошехонского шоссе сбили 67-летнего вологжанина - он переходил дорогу в неположенном месте. При ДТП получил лишь незначительные ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU