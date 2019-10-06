На Вологодчине мужчина гнал со скоростью 210 км/ч

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-06T19:15:56+03:00

Водитель установил рекорд по превышению скорости с весны этого года

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На Вологодчине система фотовидеофиксации засекла автомобиль, двигавшийся со скоростью в 210 км/ч. По данным ГИБДД, данная цифра максимальная с весны этого года. Всего за этот промежуток были зафиксированы 350 случаев нарушения скоростного режима, когда лихачи гнали более чем 160 км/ч. 100 из них задержали, остальные либо скрылись за пределами области, либо резко сменили свой маршрут. Сейчас проходит профилактическая акция «СТОП нарушитель!». Для таких "шумахеров" сразу высылается наряд ДПС.

Нарушают чаще всего на автодорогах Москва - Архангельск и Вологда - Новая Ладога. Всего на дорогах Вологодчины установлено 160 комплексов автоматической фиксации административных правонарушений. Гонщиков штрафуют и проводят беседу.

Кстати, за намеренное загрязнение/заклеивание номеров на машине, можно получить штраф в 5 000 рублей и лишиться водительских прав на 1-3 месяца, сообщает пресс-служба УГИБДД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU