Добрая песня о детстве от череповецких рэперов взорвала соцсети

СЕГОДНЯ 18:57 2019-10-06T18:57:10+03:00

За первые пять дней видео набрало почти 300 тысяч просмотров

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Ностальгический клип про детство сняли череповецкие рэперы. Авторы (Никита Викторов, Дмитрий Бирюков и Юрий Котик) вспоминают свои школьные годы, беззаботность, простоту и счастье ушедших юных лет. Все-таки главное - это отношения с людьми, дружба, взаимопомощь, поддержка, уважение. Есть вещи, которые не устаревают.

Клип снимался на череповецких просторах и в Санкт-Петербурге. В съемках приняли участие обычные череповчане и петербуржцы. За первые пять дней клип набрал почти 300 тысяч просмотров только ВКонтакте. В комментариях люди благодарят за песню, пробудившую в них приятную ностальгию о Детстве.

ИСТОЧНИК KP.RU