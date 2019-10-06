Череповчанку обманули на сайте объявлений

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-06T14:05:39+03:00

Женщина подала в полицию заявление о мошенничестве - она купила с рук онлайн ноутбук, но товара так и не получила

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39-летняя жительница Череповецкого района потеряла 14 тысяч рублей, отдав их мошенникам. Женщина выбрала на одном из сайтов объявлений в интернете ноутбук. Неизвестный убедил ее внести предоплату, хотя его гарантии были голословны. Она заплатила за покупку "продавцу", но товар так и не увидела.

За минувшие сутки полицейские зарегистрировали 6 заявлений об удаленной краже денег с помощью злоупотребления доверием. Всего злоумышленникам удалось собрать с вологжан 142 тысячи рублей. Большинство преступлений происходит с банковскими картами - жертве звонят и представляются работниками банка, говорят, что необходимо назвать секретные коды или перевести деньги на другие счета, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU