2019-10-06T13:53:00+03:00
Происшествия

Пенсионер в Вашкинском районе заблудился на болоте

Мужчина ушел собирать ягоды и заплутал
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В отделение полиции по Вашкинскому району поступил звонок о том, что ушел на болото и не вернулся 58-летний мужчина. Он собирался посетить местечко Крохино Белозерского района. В предполагаемый район выехали сотрудники полиции. Оказалось, что пенсионер имел с собой заряженный телефон, а сам он заплутал в лесу. Специалисты поддерживая с мужчиной связь, подавали звуковые сигналы и стреляли сигнальной ракетой, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Потерявшийся увидел, куда необходимо было идти, и был спасен. Инспектор ДПС Роман Суворов напоил вологжанина теплым чаем и доставил к цивилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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