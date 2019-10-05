В Вологде пожарной машине не уступили дорогу
Легковушка столкнулась со спецмашиной лоб в лоб - в результате пожарное авто перевернулось на бок
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На пересечении Петина и Пошехонского шоссе в Вологде 5 октября около полудня произошло ДТП с участием спецмашины. Иномарка "Рено Флюэнс" не уступила дорогу спецтехнике, которая направлялась на тушение пожара с включенными спецсигналами. Столкновение произошло лоб в лоб: автомобиль МЧС завалился на левый бок, иномарка получила серьезные повреждения капота.
Информации о пострадавших пока нет. На месте работает ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU