В Вологде объявили месяц чистоты

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-05T14:39:58+03:00

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По самым скромным подсчетам как минимум 10 000 вологжан вышли 5 октября на общегородской субботник в Вологде. Для получения снаряжения (грабли, перчатки, мешки) от управляющих компаний необходимо было заранее записаться на мероприятие. Вологжане очистили 202 территории: скверы, парки, набережные, территории предприятий и организаций, школ.

Организаторы отметили, что на субботник вышли горожане самых разных возрастов - от детей до пенсионеров. Для маленьких любителей чистоты прошел квест «Чистые игры». В Ковыринском парке совместно с уборкой провели и конкурс на лучший фоторепортаж.

Мэр города Сергей Воропанов отметил, что субботник положил начало месяцу чистоты. Подготовка к зиме будет вестись до 5 ноября. За одно только утро удалось вывезли 100 тонн мусора. Окончательные результаты сегодняшнего мероприятия можно будет подвести в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU