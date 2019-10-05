Череповчанин вез гранату в машине

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-05T11:32:41+03:00

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В Череповце полицейским удалось выследить "черного копателя" - мужчина коллекционировал оружие ВОВ незаконно. Оперативникам удалось выследить нарушителя, его задержали в собственной машине. В иномарке череповчанина обнаружили гранату и часть от винтовки. Эксперты подтвердили, что это была боевая М-24 со взрывчаткой в 180 грамм и винтовка "Маузер".

Мужчина 1974 г.р. признался, что приобрел оружие в Санкт-Петербурге за 50 000 рублей. В хозпостройке, принадлежащей задержанному, полицейские обнаружили 7 штык-ножей, более 300 патронов различного калибра, ударно-спусковой механизм в сборе, ствол от карабина и банку зеленого цвета в виде цилиндра, похожую на гранату.

На череповчанина завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ему грозит до 5 лет лишения и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU