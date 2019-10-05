Олег Кувшинников посетил родную школу и поздравил педагогов

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-05T11:07:30+03:00

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В минувший четверг губернатор области поздравил во Дворце металлургов Череповца воспитателей и учителей в преддверии их профессионального праздника. Прошел праздничный вечер, на котором 100 педагогов получили награды, назвали лауреатов премии Милютина - ей отмечают учителей, воспитавших одаренных детей.

Губернатор подвел итоги развитию образования в области. "Построено 15 детсадов, 60 капитально отремонтированы, построено пять новых школ, в том числе самая крупная в городе металлургов. В Вологде и Череповце работают "Кванториумы", скоро откроется и в Великом Устюге. Создаем центр поддержки одаренных детей. Вологодская область заняла восьмое место среди регионов по количеству победителей всероссийских олимпиад, 12 место - по количеству стобалльников на ЕГЭ, девятое место по охвату дополнительным образованием".

Олег Кувшинников забежал и в родную школу №12, в которой он обучался с 5 класса - 35 лет назад ее закончил. В соцсетях губернатор поведал, что сначала в его классе были только мальчики, которые мыслили лишь о хоккее. Потом их разбавили девочками и все стало намного интереснее. Глава региона поблагодарил свою классную руководительницу Людмилу Николаевну Соболевскую, за то что она смогла воспитать столько ребят. После разговора с директором, Олег Кувшинников решил отремонтировать свою альма матер.

ИСТОЧНИК KP.RU