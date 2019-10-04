Вологодская ФАС подловила три медфирмы на грандиозной афере

СЕГОДНЯ 22:07 2019-10-04T22:07:02+03:00

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Три вологодские фирмы подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. Вологодская ФАС в минувшую среду опубликовало результаты внеплановых проверок трех вологодских фирм, которые поставляли различные медицинские изделия в местные медучреждения.

Предприятия ООО «Интер-Фарм», ООО «Профэксперт» и ООО «М.Ф. С. Партнеры» по мнению антимонопольщиков с 2016 по 2018 год совместно участвовали в 59 закупках, даже заявки подавая с одних IP-адресов и одной и той же электронной почты.

Предполагается, что компании кооперировали свои действия и вытесняли с рынка другие предприятия. По данным специалистов, они получили доход в размере 85 миллионов рублей. Вероятно, что «Профэксперт» была создана для проигрыша в аукционах.

ИСТОЧНИК KP.RU