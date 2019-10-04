2019-10-04T21:52:35+03:00
Происшествия

В Череповце отчим попал под стражу за совращение 10-летней падчерицы

Мужчина совершал развратные действия сексуального характера с маленькой школьницей, заставляя ее мать скрывать происходящее
Евдокия САХАРОВА
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38-летнего череповчанина обвиняют в домогательствах к маленькой падчерице. Житель города металлургов по словам своей супруги неоднократно приставал к ее 10-летней дочке. Психологи проекта «Зеленая комната» БФ «Дорога к дому» после бесед с пострадавшей подтвердили, что преступления в адрес несовершеннолетней действительно совершались.

Заявление в полицию подала мать девочки. Она рассказала, что супруг запугивал ее и заставлял скрывать позорную историю. На данный момент, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Педофилу грозит от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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