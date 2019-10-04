Непогода: МЧС предупреждает о возможных подтоплениях
Реки из-за дождей могут выйти из берегов
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проливные дожди могут привести к наводнениям в Вологодской области.
С 5 октября в регион зайдет юго-западный циклон, который принесет осадки со стороны Черного моря.
О возможных ЧП предупреждает управление МЧС РОссии по Вологодской области.
Из-за осадков в виде дождя и снега повышение уровня воды в реках составит от 20 до 40 сантиметров в сутки. Так что некоторые реки могут выйти из берегов.
В зоне подтопления могут оказаться жилые и дачные дома, подстанции и линии электропередач. Опасный период продлится до 10 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU