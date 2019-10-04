Страховой агент присвоила более 1,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-04T16:27:46+03:00

Она собирала деньги с клиентов, но не вносила их на вклад

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В Харовске женщина страховала людей, но сумела присвоить более 1, 5 миллиона.

Оказалось, она собирала деньги, выдавала квитанции, но лишь частично переводила взносы на счета застрахованных.

О процессе над ней сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На скамье подсудимых оказалась менеджер агентской группы ООО «СК «РГС-Жизнь».

Так, 11 августа 2016 года Вагнер получила 200 000 рублей для пополнения счета одной из клиенток. Но на счет пришло лишь 50 тысяч рублей.

Всего за два года сотрудница страховой компании не направила на счета клиентов ООО «СК «РГС-Жизнь» 1 547 000 рублей. Их она присвоила.

В результате 27 сентября Харовский районный суд назначил ей наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU