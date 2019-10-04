2019-10-04T13:35:07+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: в Вологде пьяный водитель выехал на встречку и врезался в "Тойоту"

Обе машины - разбиты
Иван Чухнин
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В Вологде на улице Панкратова пьяный водитель иномарки устроил аварию. Разбиты две машины, есть пострадавшие.

Авария произошла 3 октября около 13 часов.

По данным пресс-службы областного УМВД, 36-летний мужчина двигался на «Дэу», будучи пьяным и не имея водительского удостоверения. На улице Панкратова иномарка неожиданно выехала на встречку и врезалась в «Тойоту». За рулем второй иномарки была 34-летняя женщина. В результате ДТП обе машины разбиты, а водители госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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