Мужчина погиб на Рыбинском водохранилище в непогоду

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-04T13:17:59+03:00

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Следователи СК России сообщают о гибели череповчанина в Рыбинском водохранилище.

Около 14 часов 3 октября в полицию пришло сообщение об обнаружении в акватории Рыбинского водохранилища между островами Змейный и Раменский тела.

Как оказалось, это мужчина 1978 года рождения, он являлся жителем Череповца и числился пропавшим без вести.

Еще 13 сентября он с приятелем отправились на рыбалку. На острове Раменский они разбили лагерь. А 14 сентября мужчина уплыл на лодке ставить сети и не вернулся. К вечеру стемнело, начался дождь, поднялись волны. Рыбак перестал откликаться на зов приятеля. Тот вызвал спасателей. Они обнаружили лодку, спасательный жилет находился в ней.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства и причины гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU