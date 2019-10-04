Вологжане, в том числе двое детей, получили травмы, спасаясь от пожара через окно
В Усть-Кубинском районе произошел пожар, на котором четыре человека получили травмы. Спасаясь от огня, они выпрыгивали из окон дома. Главным образом, погорельцы поранились стеклами.
Пожар произошел в поселке Высокое в ночь с 3 на 4 октября. Как сообщает УМЧС, сигнал о возгорании в деревянном доме на улице Профсоюзной поступил в 4:06 утра. К 6 часам удалось ликвидировать возгорание. Огонь повредил дом: уничтожена кровля и чердачные перекрытия, повреждена внутренняя и внешняя отделка.
В результате ЧП получили ранения 49-летний мужчина, 40-летняя женщина, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Причина ЧП устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU