Вологжане, в том числе двое детей, получили травмы, спасаясь от пожара через окно

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-04T13:01:04+03:00

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В Усть-Кубинском районе произошел пожар, на котором четыре человека получили травмы. Спасаясь от огня, они выпрыгивали из окон дома. Главным образом, погорельцы поранились стеклами.

Пожар произошел в поселке Высокое в ночь с 3 на 4 октября. Как сообщает УМЧС, сигнал о возгорании в деревянном доме на улице Профсоюзной поступил в 4:06 утра. К 6 часам удалось ликвидировать возгорание. Огонь повредил дом: уничтожена кровля и чердачные перекрытия, повреждена внутренняя и внешняя отделка.

В результате ЧП получили ранения 49-летний мужчина, 40-летняя женщина, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Причина ЧП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU