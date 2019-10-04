2019-10-04T11:56:17+03:00
Происшествия

Сидевший вологжанин издевался над детьми, готовя их к армии

Его отправили в колонию снова
Иван Чухнин
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Мужчина был лишен родительских прав, но все равно воспитывал детей. Потому что он жил с ними в одной квартире. В семье было четверо детей, но для издевательств папаша выбрал старших сыновей - 13 и 14 лет.

Об этом сообщает городская прокуратура Вологды: в период с сентября по декабрь 2018 года мужчина систематически избивал подростков и совершал иные насильственные действия.

Он, якобы, готовил сыновей к службе в армии: мужчина предлагал поучаствовать с ним в «спаррингах», из которых те выходили жестоко избитыми. Ребят наказывали за любую провинность.

В результате у старшего мальчика оказались сломаны нос и кисть руки, а в полицию с заявлением пришла мать детей.

Выло возбуждено уголовное дело. Вологжанин уже был судим: он был в колонии за истязание младших детей. В колонии он выжил, вернулся в семью и взялся за прежнее.

Состоялся суд. Решением суда он отправился на 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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