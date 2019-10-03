С начала осени на водоемах Вологодчины произошло 4 чрезвычайных происшествия

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-03T19:28:38+03:00

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Волонтеры сообщили об окончании поисков пропавшего рыбака в Белозерском районе. Тело 55-летнего мужчины было обнаружено на озере Жидкое. Оно передано полиции, которая должна установить обстоятельства гибели.

Родные сообщили о пропаже рыбака 1 октября. Мужчина ушёл на озеро, связь с ним прервалась. Родные забили тревогу.

Как сообщает Управление МЧС России по Вологодской области, в Кирилловском районе до сих пор ищут мужчину, который выпал из лодки. Всего с начала осени на водоемах произошло уже 4 ЧП, в них 2 человека погибло, три были спасены. Кроме того, ведутся поиски троих пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU