2019-10-03T18:11:37+03:00
Происшествия

В Белозерске из-за скважины сносят жилой дом, чтобы засыпать воронку

На это власти намерены идти, чтобы прекратить катастрофу
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото районной газеты "Белозерье"Фото районной газеты "Белозерье"
Изменить размер текста:

На месте ЧС в Белозерске, возникшем из-за незаконно пробуренной скважины 2 месяца назад, засыпают образовавшуюся воронку щебнем. Скважину заказала дачница из Санкт-Петербурга у третьих лиц. Теперь ближайшие дома постоянно находятся в воде, а из колодца бьет фонтан. Власти Белозерска собираются снести дом № 4 по улице Шукшина и полностью засыпать воронку.

На данный момент использовано 200 кубометров щебня, поток воды стал меньше. Специалисты-ликвидаторы предлагают пробурить новую скважину на расстоянии 8 метров от существующей, она будет глубиной 25 метров с цементацией затрубного пространства - послужит для доставки тампонажной смеси в напорный водоносный горизонт.

До сих пор не известно, когда катастрофа будет устранена. Более 200 000 рублей потрачено на цемент на данный момент, еще 55 000 рублей - на обследование места и выработке плана по устранению. Эксперты говорят, что затраты на устранение ЧП выльются в почти 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчане собрали средства на коляску для мальчика с ДЦП
С начала осени на водоемах Вологодчины произошло 4 чрезвычайных происшествия
Губернатор области посетил стройплощадки 2 детсадов в Череповце
Череповчане дали имя новому арт-объекту
В Череповце появится новый сквер на улице Беляева
Бойцы Росгвардии сняли девушку с моста в Вытегре
В Череповце автомобиль ВАЗ изувечил женщину
За переход на цифровое телевидение вологжанам заплатят
В Вологде на 12 улицах запретят остановку
Череповчанка, после 4 лет домашнего насилия, погибла от удара в висок
Водитель оставил умирать пенсионерку на трассе Вологда - Новая Ладога
В Вологде женщина попала под КамАЗ
В Вологде в реку попали тонны нефтепродуктов
Вологодским ветеранам помогут рублем
Мурманский дилер с 3,5 кг наркотиков задержан в Череповце
15-летний подросток в лифте накинул пенсионерке петлю на шею
В Череповце грузовик наехал на иномарку
На Вологодчине 13 сотрудников Пенсионного фонда уличила прокуратура