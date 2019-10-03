В Белозерске из-за скважины сносят жилой дом, чтобы засыпать воронку

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-03T18:11:37+03:00

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На месте ЧС в Белозерске, возникшем из-за незаконно пробуренной скважины 2 месяца назад, засыпают образовавшуюся воронку щебнем. Скважину заказала дачница из Санкт-Петербурга у третьих лиц. Теперь ближайшие дома постоянно находятся в воде, а из колодца бьет фонтан. Власти Белозерска собираются снести дом № 4 по улице Шукшина и полностью засыпать воронку.

На данный момент использовано 200 кубометров щебня, поток воды стал меньше. Специалисты-ликвидаторы предлагают пробурить новую скважину на расстоянии 8 метров от существующей, она будет глубиной 25 метров с цементацией затрубного пространства - послужит для доставки тампонажной смеси в напорный водоносный горизонт.

До сих пор не известно, когда катастрофа будет устранена. Более 200 000 рублей потрачено на цемент на данный момент, еще 55 000 рублей - на обследование места и выработке плана по устранению. Эксперты говорят, что затраты на устранение ЧП выльются в почти 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU